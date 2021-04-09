Электронный билет в Мариуполе

В Мариуполе стартует пилотный проект по внедрению электронного билета на проезд в муниципальном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.



Как рассказал директор департамента транспорта и связи Василий Клат, систему начнут тестировать на автобусном маршруте №16А, соединяющем жилой массив «Западный» с микрорайоном «Восточный».



«В автобусах будут установлены валидаторы – устройства, позволяющие оплачивать проезд с помощью банковских карт, мобильных телефонов и смарт-часов. В случае, если пассажиры будут производить оплату наличными, то кондукторы смогут прикладывать свою специальную карту», – пояснил Василий Клат.

Он отметил, что Мариуполь – первый город, который внедряет электронный билет в муниципальном транспорте в рамках государственного проекта Smart Ticket. Сервис предполагает создание единого е-билета на все виды транспорта, включая поезда, самолеты, автобусы и даже метро. Билет будет действовать на территории всей Украины.



В Мариуполе первые автобусы с установленными валидаторами начнут курсировать уже в конце апреля. После будет проведен анализ и принято решение о введении сервиса на всем муниципальном транспорте города.

Ранее министерство инфраструктуры Украины презентовало единый электронный билет, которым можно будет рассчитываться в троллейбусе, трамвае, автобусе или в другом общественном транспорте. Первым подключат Мариуполь, следующим этапом станет внедрение таких систем на уровне областей.