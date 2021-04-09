Четыре человека недавно умерли в России вскоре после того, как получили вакцину от коронавируса «Спутник V». У шести других россиян возникли медицинские осложнения после укола препаратом. Об этом пишет EUobserver со ссылкой на документы, поступившие в распоряжение Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).



По данным издания, которое ссылается на полученные документы Роспотребнадзора, трое из погибших — женщины в возрасте 51, 69 и 74 лет. Четвертый не был идентифицирован в документах.



Отмечается, что смерть была связана с проблемами с сердцем, легкими или сахаром в крови и могла не быть вызвана «Спутник V», указывается в досье российских документов.



Утверждается, что эти факты не были официально раскрыты в РФ.



В одном из документов Роспотребнадзора, фотографию которого приводит издание, говорится о смерти женщины в Ленинградской области. 4 марта 2021 года она неожиданно упала на улице, у нее начались судороги, лицо посинело, дыхание остановилось, после чего она умерла. Роспотребнадзор указывает в документе на «поствакцинальное осложнение».



Остальные шесть пациентов были более молодыми людьми, одному из которых было 25 лет.



«У них возник ряд симптомов, включая затрудненное дыхание, судороги, отеки, мышечную слабость, высокое кровяное давление, головные боли, головокружение и лихорадку после уколов», — пишет издание.



Подлинность одного из материалов дела Роспотребнадзора касательно 51-летней женщины официально подтвердил Денис Логунов, старший вирусолог Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, который разработал со «Спутник V». Эта женщина внезапно скончалась после получения второй дозы вакцины.



«Я запросил информацию об этом случае и получил ответ. Это не подделка», — сказал Логунов изданию.



«Дело расследовалось. Никакой связи с вакцинацией обнаружено не было», — добавил Логунов, который недавно стал соавтором статьи о безопасности «Спутник V» в британском издании The Lancet.



EUobserver независимо идентифицировал трех других пациентов через их профили в социальных сетях. В одном из случаев речь шла о медсестре в Ульяновске. При этом подтвердить смерти не удалось, так как в России нет открытого реестра смертей.



Роспотребнадзор и Российский фонд прямых инвестиций, отвечающий за экспорт Sputnik V, отказались от комментариев.



В то же время EMA подтвердило, что ознакомилось с материалами Роспотребнадзора. Это агентство в настоящее время проверяет «Спутник V» на предмет одобрения всего ЕС. Они были отправлены регулирующему органу ЕС российским информатором, который попросил сохранить анонимность, говорится в материале.



Издание считает, что описанные в просочившихся файлах случаи — крошечное число по сравнению с миллионами людей, которые чувствовали себя хорошо после приема «Спутник V».



Однако эпидемиолог НИУ ВШЭ в Москве Василий Власов в комментарии изданию признал проблему с заниженной регистрацией в РФ побочных эффектов лекарств.

У некоторых стран вызывает вопросы качество российской вакцины и прозрачность исследований. Украина не планирует использовать вакцины из России и ввела запрет на их регистрацию.



Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что Россия использует «Спутник V» на Донбассе с целью получения политического влияния.



Во временно неподконтрольных украинской власти районах Донецкой и Луганской областей проводят вакцинацию препаратом «Спутник V». В конце января первая партия вакцины, состоявшая из нескольких тысяч доз, была доставлена в Донецк и Луганск из России. Вакцинация началась 1 февраля среди работников «бюджетной сферы». В феврале-марте группировки «Л-ДНР» заявили о получении второй партии российской вакцины.