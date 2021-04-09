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Зеленский ввел в действие санкции против Януковича и Ко

09 апреля 2021, 22:32

Зеленский ввел в действие санкции против Януковича и Ко

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об экономических санкциях в отношении бывшего президента Виктора Януковича, экс-премьер-министра Николая Азарова и 25 других высокопоставленных чиновников и силовиков времен их правления. Об этом следует из указа президента № 151/2021 от 9 апреля.

«Ввести в действие решение СНБО от 19 марта 2021 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и других ограничительные меры (санкции)», — говорится в указе.

Контроль над выполнением решения возложен на секретаря СНБО.

СНБО принял решение о введении санкций в отношении Януковича, а также чиновников и бизнесменов при его президентстве, еще 19 марта. Проект указа о введении ограничений зарегистрировали в Офисе президента 23 марта.

По данным СБУ, бывшие должностные лица из санкционного списка в 2014 году «способствовали спецслужбам РФ в оккупации украинских территорий, координировали преступную деятельность силовых структур, препятствовали правам и свободам граждан, в частности на» референдуме «в Крыму». Полный список лиц, в отношении которых введены санкции.

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