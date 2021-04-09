По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 апреля

Ситуация с распространением COVID-19

В течение последних нескольких дней коронавирусная болезнь забрала еще 25 жизней в Донецкой области. За сутки на подконтрольной властям территории выявили 1146 случаев ковида. Всего — 65 548 случаев COVID-19: 49 097 человек выздоровели, 1417 — умерли.



В Луганской области подтверждено 226 новых случаев ковида. От осложнений умерли шесть пациентов. Всего — 19 162 случая ковида: 15 744 пациента выздоровели, 577 — умерли.



В отдельных районах Луганщины зафиксировано еще 37 заболевших, заявили в группировке «ЛНР». Всего там признают 3950 случаев болезни: 3245 человек выздоровели, 341 — умер. Группировка «ДНР» не приводила 9 апреля статистику о новых выявленных случаях коронавируса в отдельных районах Донетчины.



Политика



В Офисе президента заявили, что с момента обострения на Донбассе обращались в Кремль с запросом о переговорах лидеров Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина, однако получили отказ от российской стороны.



Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подтвердил, что распространяемые Россией сообщения о «подготовке Украины к наступлению на Донбасс» не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации.



Франция признает Россию агрессором по отношению к Украине и считает, что именно позиция РФ мешает двигаться к достижению мира. Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен. На следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский посетит Париж, чтобы встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Две из самых важных тем в повестке переговоров — наращивание военной мощи РФ вблизи Донбасса и статус реформ в Украине.



Стороны конфликта на востоке Украины должны соблюдать достигнутые договоренности в рамках Минских соглашений, в том числе отвести силы и вооружения от линии соприкосновения, а также обеспечить защиту людей и гражданской инфраструктуры. Об этом заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид.



Боевые действия



СММ ОБСЕ не смогла установить тип боеприпаса, который стал причиной гибели пятилетнего мальчика в поселке Алексанровское в Донецкой области.



Общество



Начальнице одного из отделов «миграционной службы МВД ДНР» заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в нарушении законов и обычаев войны.



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