Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и главой МИД ФРГ Хайко Маасом обсудил необходимость прекращения исходящих от России, по мнению Запада, «односторонних провокаций» на востоке Украины. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на сообщение Госдепа США.



«Они обсудили необходимость того, чтобы Россия положила конец опасной и безответственной риторике, наращиванию военной мощи в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины, а также односторонним российским провокациям вдоль линии контакта на востоке Украины», — говорится в сообщении Госдепа США.



Отмечается, что Блинкен и Ле Дриан в беседе выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.



По данным Госдепа, также состоялся аналогичный телефонный разговор Блинкена с Маасом. Лидеры обсудили «важность поддержки Украины против односторонних провокаций России вдоль линии контакта в восточной Украине, оккупированном Крыму и вдоль границ Украины».



Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия в настоящий момент сосредоточила на границе с Украиной больше войск, чем когда бы то ни было с 2014 года, и это беспокоит Вашингтон.



Она отметила, что Вашингтон обсуждает рост напряженности в регионе, в том числе, с партнерами по НАТО. В то же время Псаки сказала, что у нее нет в распоряжении деталей взаимодействия Вашингтона и Москвы по этой проблеме.

Накануне в Киеве начались активные обсуждения угрозы открытого нападения России на Украину. Возможность такого сценария 1 апреля озвучила разведка Минобороны Украины.



Наращивание присутствия российских войск на границе прокомментировал президент Зеленский, подчеркнув, что в Украине «всегда готовы к любым провокациям».



Стягивание российских войск к украинским границам стало темой встречи послов НАТО 1 апреля.



В Кремле же подчеркивают, что Россия имеет право перемещать войска в пределах своей страны по своему усмотрению и это никак не угрожает Украине.