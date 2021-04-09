У украинской армии нет на вооружении беспилотников, способных преодолеть расстояние в 15 километров. Именно на таком расстоянии от линии соприкосновения, в подконтрольном боевикам Александровском, 2 апреля произошел взрыв, в результате которого погиб пятилетний мальчик и женщина получила ранения.



Об этом заявил первый вице-премьер-министр — министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» вечером 9 апреля.



«Расстояние от места (происшествия, — прим.) до линии соприкосновения больше 15 километров. Ни один беспилотник, который на сегодня есть на вооружении даже для наблюдения, так далеко не летает. Тем более они говорят, что это было самозарядное устройство», — сказал он.



Резников отметил, что сообщения о том, что взрывное устройство было сброшено с украинского БПЛА является очередной пропагандой.

Маленький мальчик погиб, а его бабушка была ранена в результате взрыва 2 апреля в поселке Александровское под Углегорском, что примерно в 14 километрах от линии соприкосновения. Группировка «ДНР» обвинила в случившемся Вооруженные силы Украины, утверждая, что был применен беспилотный летательный аппарат, который скинул взрывчатку во двор. Украинская сторона ствою причастность к трагедии отрицает.



По словам нескольких пользователей соцсетей, которые представились жителями Александровского, мальчик нашел мину во дворе своего деда, и дрон не имеет отношения к данной ситуации. Вместе с тем отец погибшего ребенка заверил, что дедушка не хранил ничего взрывоопасного. Подробно о версиях случившегося «Новости Донбасса» писали здесь.