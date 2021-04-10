В Луганской области, на подконтрольной правительству территории, за сутки обнаружили 263 новых случаев ковида. От осложнений умерли два человека: 55-летняя женщина из Лисичанска и 60-летний мужчина из Старобельского района.



За все время исследований без учета неподконтрольной территории на Луганщине зафиксировано 19 425 случаев коронавируса. Из этого числа заболевших 15 856 пациентов выздоровели, 579 — умерли.

Уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения равен 59,6. Пороговым является 60 – это значит, что Луганщина приближается к критическому значению по количеству госпитализированных пациентов. Если в течение семи дней в области превышен показатель 60 человек на 100 тысяч населения — ее могут внести в «оранжевую» зону карантина.



Ранее Луганская область вошла в тройку областей Украины, где уровень госпитализаций больных коронавирусом по состоянию не превышен.