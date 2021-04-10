ООН призвала доноров профинансировать в полном объеме гуманитарную помощь Украине. Накануне представитель генсека организации Стефан Дюжжарик сообщил, что из 168 миллионов долларов, которые ООН и гуманитарные партнеры запросили для помощи восточным регионам Украины, пока выделено чуть более 9 миллионов, то есть 5,5%. Об этом сообщает «Голос Америки».



На пресс-конференции Дюжжарик напомнил, что недавние обстрелы повредили линию электропередач вблизи Южнодонбасского водопровода. Это прервало водоснабжения для более миллиона человек в 50 населенных пунктах по обе стороны контактной линии.



«Хотя повреждения линий электропередач быстро отремонтировали, мы призываем все стороны не наносить удары по критически важной инфраструктуре водоснабжения на востоке Украины... А также призываем обеспечить безусловный доступ к (гуманитарной, - ред.) помощи тем, кто в ней нуждается», — сказал Дюжжарик.



В то же время, заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован сообщил, что Украина может получить дополнительное финансирование в размере более 2,5 миллиардов долларов. Но эти деньги направлены на борьбу с пандемией коронавируса.



Эта сумма — часть обязательства стран с наиболее мощными экономиками мира. В рамках этого обязательства они должны усилить ресурсы Международного валютного фонда на 650 миллиардов долларов, чтобы предоставить больше помощи развивающимся странам для преодоления последствий пандемии.



Рашкован пояснил, что сначала совет директоров МВФ должен принять предложение, а страны-члены — выделить ресурсы. Также Фонд решит, какие образом государства смогут использовать ресурсы. По словам Рашкован, заседание по распределению средств может состояться летом.