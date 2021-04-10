Контрольные пункты в Донецкой и Луганской областях пропуска на текущей неделе работали все так же, с ограничениями. Блокпосты, которые контролируют «Л-ДНР» преимущественно закрыты, из них работают только два: «Станица Луганская» ежедневно, «Еленовка» открывается два раза в неделю.



С украинской стороны КПВВ ежедневно с 8.00 до 16.00 открыты для пропуска, отмечают в Государственной пограничной службе.

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За неделю через КПВВ последовали 200 человек и 38 авто в сторону временно неподконтрольной части Донбасса, а обратно — 222 человека и 41 авто — в направлении контролируемой территории.



«В общем военнослужащие Госпогранслужбы Украины оформили на временно оккупированную территорию 5294 лица, на контролируемую территорию — 5230 человек», — сообщили в пресс-службе ГПС.



Кроме того, незаконные вооруженные формирования не пропустили в сторону Донецка и Луганска 10 человек. Люди вернулись на контролируемую территорию.

При въезде в ОРДО нужно заполнить бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования». Либо, при желании, можно сдать экспресс-тест на коронавирус стоимостью 1750 рублей (650 гривен). В случае отрицательного результата, нужно дать согласие на самоизоляцию дома. При положительном результате теста – человека направят в больничный стационар для проведения дальнейшего обследования.



Люди, которые направляются на подконтрольную Украине территорию, должны установить мобильное приложение «Вдома», чтобы отправиться на двухнедельную самоизоляцию. На КПВВ «Новотроицкое» прибывшие из ОРДО могут бесплатно сдать экспресс-тест на антиген коронавируса. В случае отрицательного результата самоизоляция, контролируемая мобильным приложением «Вдома», будет завершена досрочно. Также самоизоляцию можно прекратить после негативного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию.



Если человек не может установить приложение «Вдома» из-за неподходящей модели телефона и не имеет возможности купить новый в магазине на территории при КПВВ, – должен отправиться на обсервацию.