В отдельных районах Донецкой области медики при группировке «ДНР» выявили 211 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано за минувшие сутки.



За тот же период полностью выздоровели 108 человек, десятеро скончались от осложнений. В общей сложности с начала пандемии «ДНР» подтвердила 30 457 случаев коронавирусной инфекции: продолжают лечение 6 359 человек, выписаны – 21 774, умерли – 2 324.



Кроме этого за сутки выявлено 76 случаев пневмоний, на 25 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 63. Всего на лечении 1097 пациентов с пневмониями, из них 527 на кислородной поддержке (+18 за сутки).

В пятницу, 9 апреля, донецкие медики установили 198 случаев коронавируса. Умерли от осложнений 10 человек.



У правительства Украины нет официальных данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.