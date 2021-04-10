Из разных регионов России идет массовый набор и отправка «добровольцев» для участия в боевых действиях против Украины. Этим занимается «Союз добровольцев Донбасса» (СДД), сообщает общественная организация «Восточная правозащитная группа» в своем телеграм-канале.



«По информации наших источников, СДД отправляет добровольцев из разных регионов России для войны против Украины. Известно о прибытии добровольцев из Твери, Воронежа, Урала, Ярославля. Прибытие в ОРДЛО проходит через Ростов, после прохождения медкомиссии и определения постоянного места дислокации (ОРДО или ОРЛО)», – сообщают правозащитники.



По их данным, с начала марта 2021 года СДД отправил 782 человека для участия в войне против Украины.



«Добровольцы отправляются преимущественно на Донецкое направление. Мотивация у прибывших в основном сформировалась из СМИ РФ», – добавили в «Восточной правозащитной группе».