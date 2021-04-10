В последнее время увеличилось количество жителей временно неподконтрольных украинской власти районов Донбасса, которых отправляют на обсервацию после пересечения КПВВ. Об этом сообщает БФ «Право на защиту», передает «Вільне радіо».



Мониторы организации, которые постоянно находятся на КПВВ, уже несколько недель подряд фиксируют увеличение количества людей, доставляемых на прохождение обсервации. Так, 9 апреля, семь человек отправились на обсервацию с КПВВ «Новотроицкое».



Монитор «Право на защиту» Екатерина Рачинская пояснила, что до прибытия на пункт пропуска человек должен установить государственный сервис «Вдома». Скачать его можно только на современный смартфон, если операционная система Android устройства не старше 5.0. У людей, которые едут на КПВВ с кнопочными телефонами или вообще без телефона, есть вариант отправиться на обсервацию в медучреждение.



«В последнее время мы наблюдаем увеличение количества людей, которых отправляют на обсервацию. Это связано с тем, что у людей нет возможности приобрести смартфоны ни на КПВВ, ни вообще. Самые дешевые смартфоны на КПВВ стоят 2,5 тысячи гривен. Для людей пенсионного возраста – а на обсервацию таких едет большинство – это слишком дорого», – рассказала Екатерина Рачинская.



Правозащитница добавляет, что обсервация в среднем длится 5 дней, пока не придет отрицательный результат теста.



Она отметила, что часто люди, которые приезжают без смартфона и не могут его купить, слышали на неподконтрольной территории, что на КПВВ можно сделать бесплатный тест на коронавирус и беспрепятственно пересечь линию соприкосновения.



«Но это не так. Напоминаем, что обязательным условием для пересечения линии разграничения является наличие приложения "Вдома"», – подчеркивает правозащитница.