Главная проблема с мирным процессом на Донбассе – это Россия. Без ее конструктивной позиции не удастся продвинуться в достижении мира. Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в интервью программе «Факты ICTV».



«Проблема с мирным процессом на Донбассе – это Россия. Каким бы ни был формат – минский или нормандский – без честной и конструктивной позиции России не будет прогресса. США подтверждают свою поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, но нам еще нужно много работать с Украиной и партнерами, чтобы воцарился мир. Важно, чтобы Россия работала в том формате, который уже существует», – заявила Кристина Квин.



Что касается стратегии Вашингтона в отношении Украины на ближайшие 4 года, дипломат подчеркнула, что США, как и прежде, настроены на развитие двусторонних отношений.



«Администрация Байдена поддерживает территориальную целостность Украины, и мы от этого не отступим. Главный вызов – это Россия, она должна прекратить агрессию против Украины, должна работать в нормадском, минском форматах и быть настроена на сотрудничество, а не на агрессию», – подчеркнула Квин.

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