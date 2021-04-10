Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Проблема с мирным процессом на Донбассе – это Россия, заявила поверенная в делах США

10 апреля 2021, 19:36

Проблема с мирным процессом на Донбассе – это Россия, заявила поверенная в делах США

Главная проблема с мирным процессом на Донбассе – это Россия. Без ее конструктивной позиции не удастся продвинуться в достижении мира. Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в интервью программе «Факты ICTV».

«Проблема с мирным процессом на Донбассе – это Россия. Каким бы ни был формат – минский или нормандский – без честной и конструктивной позиции России не будет прогресса. США подтверждают свою поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, но нам еще нужно много работать с Украиной и партнерами, чтобы воцарился мир. Важно, чтобы Россия работала в том формате, который уже существует», – заявила Кристина Квин.

Что касается стратегии Вашингтона в отношении Украины на ближайшие 4 года, дипломат подчеркнула, что США, как и прежде, настроены на развитие двусторонних отношений.

«Администрация Байдена поддерживает территориальную целостность Украины, и мы от этого не отступим. Главный вызов – это Россия, она должна прекратить агрессию против Украины, должна работать в нормадском, минском форматах и быть настроена на сотрудничество, а не на агрессию», – подчеркнула Квин.

Читайте также:

Россия отказалась участвовать в спецзаседании ОБСЕ и объяснять военную активность у границы с Украиной

Еще по теме

Места
Россия США-Украина

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:24
В России развернули рекрутинговую кампанию по отправке «добровольцев» на Донбасс – правозащитники
15:38
«ДНР» будет пропускать людей через свой блокпост под Донецком 12 апреля
14:45
«ДНР»: 10 пациентов с ковидом умерли за сутки
09:21
«ЛНР»: За сутки коронавирусом заболели 49 человек
23:54
Гибель ребенка в Александровском: Резников заявил об отсутствии у ВСУ беспилотников, способных долететь туда
22:51
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 апреля
15:21
В «ДНР» обещают отреставрировать композиции в Парке кованых фигур Донецка
14:18
Боевики «ДНР» уже 5 раз помешали работе ОБСЕ под Александровкой
09:42
СММ ОБСЕ не смогла установить тип боеприпаса, которым был убит мальчик на Донбассе
09:26
«ЛНР» сообщила о новых заболевших ковидом, трое умерли
23:58
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 8 апреля
20:56
СММ ОБСЕ посетила место гибели ребенка в Александровском
11:43
Завтра «ДНР» разблокирует пропуск через свой КПВВ под Донецком
11:11
«ДНР» сообщила о 177 заболевших и 11 умерших от коронавируса
09:48
«ЛНР»: 28 новых заболевших COVID-19 и один умерший
все новости
21:43
В Донецке горит мясокомбинат
20:49
Зеленский: Подписано соглашение между Украиной и Турцией о строительстве жилья для крымских татар и иных переселенцев
20:27
Турция выступает за прекращение эскалации на востоке Украины – президент Эрдоган
19:51
Ситуация на Донбассе: Обстрелы украинских позиций, беспилотник боевиков пересек линию соприкосновения
19:36
Проблема с мирным процессом на Донбассе – это Россия, заявила поверенная в делах США
19:10
Россия отказалась участвовать в спецзаседании ОБСЕ и объяснять военную активность у границы с Украиной
18:41
С КПВВ на Донбассе все чаще отправляют людей на обсервацию
17:55
От военной помощи до присоединения к России: «ДНР» готовит три варианта обращения к Путину, узнали спецслужбы
17:24
В России развернули рекрутинговую кампанию по отправке «добровольцев» на Донбасс – правозащитники
17:12
Резников пояснил, почему не хочет вести переговоры о Донбассе в Минске
16:50
Кравчук: Россия по-прежнему отвергает предложения Украины во время переговоров
16:14
Резников о войне с Россией: Риски минимальны, но всегда есть «эксцесс исполнителя»
15:38
«ДНР» будет пропускать людей через свой блокпост под Донецком 12 апреля
14:45
«ДНР»: 10 пациентов с ковидом умерли за сутки
13:29
На Донбассе сегодня ранили украинского военного
все новости
ВИДЕО
Против России и Украины: Иски в ЕСПЧ от жителей Донбасса ►
09 апреля, 16:05
Создание «частной армии» и работа в интересах Коломойского: в чем подозревают Семенченко ►
07 апреля, 10:06
«Л-ДНР» объявили призыв, Россия стягивает войска и обострение на Донбассе: Дайджест НД ►
06 апреля, 11:43

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция