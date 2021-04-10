С начала суток 10 апреля на Донбассе зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Боевики произвели шесть обстрелов по украинским позициям, кроме того, БПЛА НВФ пересек линию соприкосновения. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.



В частности, боевики совершили обстрел недалеко от населенного пункта Пищевик из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. В пригороде поселков Пески и Широкино НВФ открывали огонь из стрелкового оружия, а у Авдеевки – из ручных противотанковых гранатометов.



Недалеко от поселка Майорск НВФ обстреливали позиции украинских военных из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.



В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого оценивается как средней степени тяжести.



В районе населенных пунктов Троицкое, Новгородское и Новолуганское был зафиксирован пролет БПЛА боевиков «Орлан-10» с пересечением линии соприкосновения. БПЛА был вовремя подавлен средствами РЭБ.



По поводу всех нарушений украинская сторона СЦКК направила ноту на СММ ОБСЕ.