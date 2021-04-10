Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Эрдоган заверил, что украинцев в Турции ожидает безопасный отдых

10 апреля 2021, 22:39

Эрдоган заверил, что украинцев в Турции ожидает безопасный отдых

В Турции создана система безопасного туризма, и украинцев готовы принимать в условиях, которые предотвращают распространение COVID-19. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Наши граждане могут посещать страны друг друга без паспортов (загранпаспортов – Ред.), с предъявлением только удостоверения личности. Мы создали систему Сертификата безопасного туризма. Благодаря этой практике, мы сможем обеспечить наивысший уровень безопасности для наших гостей, наших туристов», – сказал Эрдоган.

Он отметил, что украинских туристов будут принимать в Турции в безопасной обстановке благодаря массовой вакцинации и применению опыта, который уже был наработан в прошлом году.

Ранее Украина и Турция подписали соглашение об условиях взаимных поездок граждан, которым внутренний украинский паспорт в виде ID-карты официально признан в качестве проездного документа для поездок граждан Украины в Турцию.

Украина стала одной из первых стран, восстановивших авиасообщение с Турцией после карантина. Несмотря на пандемию, в 2020 году Турцию посетил 1 миллион туристов из Украины, и около 150 тысяч турецких граждан побывали в Украине.

Еще по теме

Люди
Реджеп Тайип Эрдоган
Места
Турция
Прочее
Туризм

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:35
Россия готовит «большую войну»? Украине стоит волноваться? Разбираемся здесь ►
17:24
В России развернули рекрутинговую кампанию по отправке «добровольцев» на Донбасс – правозащитники
15:38
«ДНР» будет пропускать людей через свой блокпост под Донецком 12 апреля
14:45
«ДНР»: 10 пациентов с ковидом умерли за сутки
09:21
«ЛНР»: За сутки коронавирусом заболели 49 человек
23:54
Гибель ребенка в Александровском: Резников заявил об отсутствии у ВСУ беспилотников, способных долететь туда
22:51
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 апреля
15:21
В «ДНР» обещают отреставрировать композиции в Парке кованых фигур Донецка
14:18
Боевики «ДНР» уже 5 раз помешали работе ОБСЕ под Александровкой
09:42
СММ ОБСЕ не смогла установить тип боеприпаса, которым был убит мальчик на Донбассе
09:26
«ЛНР» сообщила о новых заболевших ковидом, трое умерли
23:58
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 8 апреля
20:56
СММ ОБСЕ посетила место гибели ребенка в Александровском
11:43
Завтра «ДНР» разблокирует пропуск через свой КПВВ под Донецком
11:11
«ДНР» сообщила о 177 заболевших и 11 умерших от коронавируса
все новости
23:36
Деоккупация Донбасса и Крыма, перспектива членства в НАТО: Украина и Турция подписали декларацию о стратегическом сотрудничестве
23:16
В Беларуси раскритиковали предложение Кравчука о переносе переговоров ТКГ из Минска
22:41
Арестович объяснил слова Кравчука о дополнительных мерах контроля режима «тишины» на Донбассе
22:39
Эрдоган заверил, что украинцев в Турции ожидает безопасный отдых
22:35
Россия готовит «большую войну»? Украине стоит волноваться? Разбираемся здесь ►
21:43
В Донецке горит мясокомбинат
20:49
Зеленский: Подписано соглашение между Украиной и Турцией о строительстве жилья для крымских татар и иных переселенцев
20:27
Турция выступает за прекращение эскалации на востоке Украины – президент Эрдоган
19:51
Ситуация на Донбассе: Обстрелы украинских позиций, беспилотник боевиков пересек линию соприкосновения
19:36
Проблема с мирным процессом на Донбассе – это Россия, заявила поверенная в делах США
19:10
Россия отказалась участвовать в спецзаседании ОБСЕ и объяснять военную активность у границы с Украиной
18:41
С КПВВ на Донбассе все чаще отправляют людей на обсервацию
17:55
От военной помощи до присоединения к России: «ДНР» готовит три варианта обращения к Путину, узнали спецслужбы
17:24
В России развернули рекрутинговую кампанию по отправке «добровольцев» на Донбасс – правозащитники
17:12
Резников пояснил, почему не хочет вести переговоры о Донбассе в Минске
все новости
ВИДЕО
Россия готовит «большую войну»? Украине стоит волноваться? Разбираемся здесь ►
10 апреля, 22:35
Против России и Украины: Иски в ЕСПЧ от жителей Донбасса ►
09 апреля, 16:05
Создание «частной армии» и работа в интересах Коломойского: в чем подозревают Семенченко ►
07 апреля, 10:06

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция