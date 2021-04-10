В Турции создана система безопасного туризма, и украинцев готовы принимать в условиях, которые предотвращают распространение COVID-19. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.



«Наши граждане могут посещать страны друг друга без паспортов (загранпаспортов – Ред.), с предъявлением только удостоверения личности. Мы создали систему Сертификата безопасного туризма. Благодаря этой практике, мы сможем обеспечить наивысший уровень безопасности для наших гостей, наших туристов», – сказал Эрдоган.



Он отметил, что украинских туристов будут принимать в Турции в безопасной обстановке благодаря массовой вакцинации и применению опыта, который уже был наработан в прошлом году.



Ранее Украина и Турция подписали соглашение об условиях взаимных поездок граждан, которым внутренний украинский паспорт в виде ID-карты официально признан в качестве проездного документа для поездок граждан Украины в Турцию.



Украина стала одной из первых стран, восстановивших авиасообщение с Турцией после карантина. Несмотря на пандемию, в 2020 году Турцию посетил 1 миллион туристов из Украины, и около 150 тысяч турецких граждан побывали в Украине.