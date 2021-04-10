Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи 10 апреля подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве между странами. Полный текст декларации опубликован на сайте Офиса президента Украины.



«Стороны решили подтвердить безусловную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в ее международно признанных границах, а также продолжать координировать шаги, направленные на восстановление территориальной целостности Украины, в частности по деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также территорий в Донецкой и Луганской областях», – говорится в тексте документа.



Стороны также решили продолжать поддерживать сотрудничество в рамках специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и оказывать ей максимальную поддержку.



Кроме того, в декларации указано намерение поддерживать создание Крымской платформы «как нового формата для урегулирования вопроса незаконной и нелегитимной аннексии Крыма Российской Федерацией».



Стороны договорились координировать усилия в соответствии с международным правом для обеспечения защиты прав человека в оккупированном Крыму и освобождении всех незаконно удерживаемых граждан Украины, включая крымских татар, а также поддерживать мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины путем диалога на основе Минских договоренностей.



В декларации выражается поддержка перспективы членства Украины в НАТО, в частности, намерений Украины получить в ближайшее время План действий относительно членства.



Также обозначена активизация совместных усилий с целью углубления сотрудничества и координации между сторонами в сфере экономики, торговли, туризма, безопасности, оборонной промышленности, науки, образования и молодежи.