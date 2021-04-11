Украинский военнослужащий погиб в субботу вечером вследствие ранения вовремя обстрела со стороны российских наемников на Донбассе, еще один военнослужащий получил ранение. За сутки зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



«Вследствие прицельного вражеского обстрела из стрелкового оружия один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, не совместимые с жизнью. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение», — сказано в утренней сводке.



Так, обстрелы со стороны противника зафиксированы в районе населенных пунктов Пищевик, Пески, Широкино, Авдеевка, Каменка, Майорское, Золотое-3 с применение минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.



«На обстрелы противника наши защитники открывали огонь», — подчеркнули в штабе.



Отмечается, что в районе населенных пунктов Троицкое, Новгородское и Новолуганское был зафиксирован пролет вражеского БПЛА Орлан-10 с пересечением линии соприкосновения. Средствами РЭБ беспилотник противника был вовремя подавлен.



«По состоянию на 7:00 утра, 11 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано», — констатировали в штабе.