Министр обороны Германии призвала РФ объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной

Глава министерства обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала Россию обнародовать причины перемещения своих войск в районе российско-украинской границы. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Twitter.



«Если бы России нечего было скрывать, она могла бы легко объяснить, какие войска, куда и с какой целью перебрасываются», — написала она.



Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонную беседу с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом. Как сообщил американский госдепартамент, стороны подтвердили свою поддержку Украины перед лицом российских провокаций.



Ранее Блинкен в телефонных беседах с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и главой МИД ФРГ Хайко Маасом обсудил необходимость прекращения исходящих от России односторонних провокаций на востоке Украины.



По сообщению агентства Bloomberg, которое ссылалось на информированные источники, Блинкен собирается на следующей неделе посетить Брюссель и обсудить с официальными лицами НАТО растущую обеспокоенность передвижениями российских войск в районе границы.

Накануне в Киеве начались активные обсуждения угрозы открытого нападения России на Украину. Возможность такого сценария 1 апреля озвучила разведка Минобороны Украины.



Наращивание присутствия российских войск на границе прокомментировал президент Зеленский, подчеркнув, что в Украине «всегда готовы к любым провокациям».



Стягивание российских войск к украинским границам стало темой встречи послов НАТО 1 апреля.



В Кремле же подчеркивают, что Россия имеет право перемещать войска в пределах своей страны по своему усмотрению и это никак не угрожает Украине.