Пожар на Донецком мясокомбинате вечером 10 апреля. Фото: ДАН

В результате пожара на Донецком мясокомбинате была уничтожена кровля четвертого и пятого этажей. Об этом заявили в «МЧС ДНР».



Уточняется, что площадь пожара составила 3 тысячи квадратных метров. Огонь был локализован после полуночи 11 апреля, в тушении участвовало почти 100 человек.



Пожару был присвоен третий уровень сложности.



Причины происшествия уточняются, информация о жертвах отсутствует.

Пожар в здании бывшего мясокомбината в Калининском районе Донецка возник накануне вечером. Столб огня достигал нескольких метров.