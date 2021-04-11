В результате пожара на Донецком мясокомбинате была уничтожена кровля четвертого и пятого этажей. Об этом заявили в «МЧС ДНР».
Уточняется, что площадь пожара составила 3 тысячи квадратных метров. Огонь был локализован после полуночи 11 апреля, в тушении участвовало почти 100 человек.
Пожару был присвоен третий уровень сложности.
Причины происшествия уточняются, информация о жертвах отсутствует.
Пожар в здании бывшего мясокомбината в Калининском районе Донецка возник накануне вечером. Столб огня достигал нескольких метров.