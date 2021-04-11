Миссия ОБСЕ 8 апреля зафиксировала новые противотанковые мины на территории разрушенного международного аэропорта «Донецк». Об этом сообщается в отчете миссии.



«Примерно в 2,5 км к северо-востоку от северо-восточной окраины н. п. Пески (подконтрольный правительству, 11 км к северо-западу от Донецка) БПЛА СММ малого радиуса действия зафиксировал 3 противотанковые мины, установленные на обочине аэродромной дороги примерно в 100 м к северу от бывшей взлетно-посадочной полосы разрушенного международного аэропорта "Донецк"», — говорится в отчете.



По оценке наблюдателей, боеприпасы принадлежат Вооруженным силам Украины.



В 900 м далее к востоку этот беспилотник также зафиксировал 13 противотанковых мин, установленных в 3 ряда поперек той же дороги. В миссии определили, что эти мины принадлежат вооруженным формированиям.

В марте миссия ОБСЕ также зафиксировала новые мины на территории международного аэропорта в Донецке. А также продление существующих траншей вблизи него.