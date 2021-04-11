За минувшие сутки, 11 апреля, в отдельных районах Донецкой области выявили 109 новых случаев коронавируса. При этом десять ранее заболевших умерли. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 30 566 заболевших коронавирусом. Из них 21 774 человека уже выписаны, а 2334 умерли.



За сутки выявлено 57 случаев пневмоний, на 19 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 39. Всего на лечении 1133 пациента с пневмониями, из них 537 на кислородной поддержке (+11 за сутки).



Кроме того, «минздрав ДНР» сообщает, что по результатам проведенных экспресс-тестов за сутки выявили 44 пациентов, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта 2021 года в ОРДО выявили 894 пациента, ранее переболевших коронавирусом.



У властей Украины нет данных о заболеваемости COVID-19 на временно неподконтрольных территориях.