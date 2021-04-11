9 апреля наблюдатели миссии ОБСЕ не смогли уточнить информацию в больнице города Снежное о пострадавшем. Об этом сообщается в отчете миссии.



Отмечается, что медицинский персонал отказался предоставить наблюдателям информацию о предполагаемой жертве среди гражданского населения без разрешения от руководства.

С начала 2021 года специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сталкивалась с ограничениями свободы передвижения в более чем 110 случаях, 91% из которых произошли в неподконтрольных правительству районах.



Кроме ограничения свободы передвижения наблюдатели миссии сталкиваются с препятствиями в доступе в больницы при уточнении информации.