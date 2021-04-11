Президент Украины Владимир Зеленский в Международный день освобождения узников нацистских концлагерей призвал страны мира не допустить повтора событий, похожих по масштабу на Вторую мировую войну. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



«В годы Второй мировой войны в нацистских лагерях, застенках, на каторжных работах Украина потеряла множество своих сыновей и дочерей. Мы помним о них всех. В нынешние непростые и тревожные времена украинцы и весь цивилизованный мир должны продемонстрировать особое единство, чтобы больше никогда не допустить масштабной войны и даже возможности повторения подобных ужасов», — сказал Зеленский.



От имени президента были возложены цветы к памятным знакам в Мемориальном комплексе «Бабий Яр» в Киеве, погибшим в Сырецком концлагере и памятному знаку «Память во имя будущего» на территории Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр».