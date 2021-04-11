Обвиняемые в крушении «Боинга» на Донбассе. Снимок: Nieuwsuur

Один из подозреваемых по делу о катастрофе пассажирского «Боинга» в небе над Донбассом летом 2014 года Сергей Дубинский в течение нескольких часов после крушения не знал о случившемся. Об этом сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS со ссылкой на телефонные переговоры, которые были перехвачены украинскими спецслужбами и оказались в распоряжении журналистов.



Дубинский был заместителем так называемого министра обороны «ДНР» Игоря Стрелкова-Гиркина. В рамках расследования были изучены тысячи телефонных звонков Дубинского до, во время и после катастрофы лайнера «Малазийских авиалиний» рейса MH17, пишет NOS.



Как следует из записей разговоров, в день авиакатастрофы 17 июля Дубинский сообщил, что имеет прямой контакт с Москвой. По данным журналистов, его командир Игорь Стрелков-Гиркин действительно в то время вел переговоры с российской стороной «на высшем уровне».



На записях разговора Пулатова и Дубинского слышно, как в день катастрофы лайнера, Дубинский говорит о ракетной установке «Бук»: по его словам, оружие было необходимо для отражения атак истребителей армии Украины в районе города Мариновка.



Примерно через полчаса после крушения «Боинга» в небе над Донбассом Дубинский, как следует из прослушек, узнал, что они якобы сбили украинский истребитель. Ему потребовалось почти два часа для того, чтобы выяснить, что в это же время был сбит пассажирский самолет. Дубинский потребовал разъяснений. Его сослуживцы ответили, что «Боинг» был сбит украинским военным самолетом, после этого боевики якобы сбили украинский истребитель.



Эту версию неоднократно озвучивали после катастрофы пассажирского лайнера российские медиа, а затем она легла в основу позиции Минобороны России.



Совет безопасности Нидерландов утверждает, что вблизи рейса MH17 не было других самолетов.



Позднее российская сторона заявила, что «Боинг», действительно сбили из «Бука», но ракетой более старой модификации, которые были сняты с вооружения российской армии в 2011 году, но остались в распоряжении украинской армии. Ответственность за использование «Бука» Кремль также попытался возложить на украинских военных. Международное следствие эту версию отвергло.

В марте 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании. Самолет был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.



Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.



Международная следственная группа пришла к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.