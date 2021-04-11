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В Луганской области выявили еще 72 случая коронавируса

11 апреля 2021, 16:01

В Луганской области выявили еще 72 случая коронавируса

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 72 новых случая COVID-19. Вследствие осложнений умерли 61-летняя женщина из Кременского района и 93-летний мужчина из Станично-Луганского района. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

19 новых случаев заболевания выявили в Лисичанске, 15 в Беловодском районе, 13 в Рубежном, по шесть в Северодонецке и Попаснянском районе, пять в Марковском районе, четыре в Кормянском районе, три в Сватовском районе, один в Станично-Луганском.

За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 19 497 человек. Из них выздоровели — 15884 (28 за последние сутки), лечатся — 3032, умер 581 человек.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 60,2 (при пороговом 60).

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