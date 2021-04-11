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Блинкен: США не оставят без последствий продолжение агрессивных действий России

11 апреля 2021, 17:10

Блинкен: США не оставят без последствий продолжение агрессивных действий России

России придется иметь дело с последствиями, если она будет продолжать совершать агрессивные действия. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Вопрос в том, продолжит ли Россия действовать агрессивно и безответственно. Если да, то президент дал понять — за это придется платить, будут последствия», — сказал госсекретарь.

При этом он выразил озабоченность в связи с действиями РФ на границах с Украиной, напомнив, что в этом регионе наблюдается максимальная — с 2014 года — концентрация российских войск.

Блинкен отметил, что США «находятся в очень тесном контакте и координации с союзниками и партнерами в Европе», причем все они разделяют тревогу Вашингтона по поводу ситуации вокруг Украины.

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