За прошедшие сутки, 10 апреля, лаборатории Донетчины сообщили о еще 839 больных коронавирусной болезни, среди которых 48 детей. Об этом говорится на странице главы облгосадминистрации Павла Кириленко.



Так, 139 новых случаев заболевания выявили в Мариупольской ОТГ, 108 в Краматорской, 80 в Покровской, 69 в Славянской, 52 в Бахмутской, по 32 в Часовоярской, Мангушской и Волновахской ОТГ, 30 в Соледарской ОТГ, 29 в Марьинской, по 16 в Дружковской, Ольгинской, Кураховской, Николаевской и Авдеевской ОТГ, 15 в Никольской ОТГ, по 14 в Мирноградской и Константиновской ОТГ, 13 в Кальчицкой ОТГ, по 12 в Александровской и Угледарской ОТГ, 11 в Селидовской ОТГ, десять в Великоновоселковской ОТГ, девять в Добропольской, семь в Светлодарской, по пять в Удачненской, Гродовськой, Черкасской и Белозерской ОТГ, по три в Звановской, Мирненской, Хлебодаровской и Новодонецкой ОТГ, по два в Старомлиновской и Святогорской ОТГ, по одному в Торецкой, Иллиневской и Очеретинской ОТГ.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории Донетчины зафиксировано 67 295 случаев коронавирусной болезни. Из них 49 097 человек выздоровели, 1419 — умерли.