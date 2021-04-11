Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала «Дом» прокомментировала обострение ситуации на Донбассе и скопление российских войск у границ Украины.



Так, она отвергла возможность наступления Вооруженных сил Украины на Донбасс: «Главнокомандующий нашей армии уже заявил, что сообщения о якобы наступлении Украины на Донбасс — это полный фейк и дезинформация. Украина не может наступать на свою же территорию и не может бороться со своими людьми».



При этом пресс-секретарь украинского лидера указала на концентрацию российских войск у границ страны. При этом Мендель призвала оценить ситуацию трезво и не паниковать.



«Но другое дело — это Россия. Весь мир сегодня говорит о скоплении российских войск у украинской границы. Вдоль восточной границы уже сконцентрировано 40 тыс. российских военных, столько же в оккупированном Крыму. А теперь вопрос: может ли Россия наступать? Да, и мы это видели в 2014 году. Но оценивать ситуацию нужно трезво, поддаваться панике и усугублять обстановку — это такая же глупость, как недооценивать реальность угрозы», — подчеркнула он.



Мендель напомнила, что на этой неделе передовые позиции ВСУ посетил Зеленский. «Как верховный главнокомандующий он приезжает туда, где за ужасами войны прячется вера в мир. Туда, где людям нужна поддержка в первую очередь. Это передовые позиции за несколько десятков метров от боевых действий. Я была вместе с нашей командой, мы слышали выстрелы. Владимир Зеленский посещал те позиции, где было больше всего раненых и погибших за последнее время», — рассказала она.



Представитель Банковой констатировала, что соблюдение режима прекращения огня в этом году снизилось: «За полгода, которые соблюдался режим тишины, было всего пять погибших с нашей стороны. А уже в этом году, за чуть более трех месяцев погибли 26 украинских военных. Эта печальная статистика показывает, что пускай хоть хрупкий, но все же баланс был нарушен».



«Но наше стойкое убеждение — к миру должны вести только переговоры. Именно поэтому мы добиваемся переговоров Нормандского формата и будем двигаться к миру всеми возможными дипломатическими способами», — резюмировала Мендель.