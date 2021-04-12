Главные события Донбасса за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области без учета оккупированной территории подтверждено 67 295 случаев COVID-19 (49 097 человек выздоровели, а 1419— умерли). За неделю выявлен 5336 случаев заболевания и 110 летальных случаев.



Группировка «ДНР» подтверждает 30 566 случаев заболевания COVID-19 (21 774 человека выздоровели, 2334 — умерли). В течение недели зафиксировано 942 заболевших и 60 летальных случаев.



За все время исследований на Луганщине COVID-19 подтвержден у 19 497 человек, из них 15884 человека выздоровели, 581 — умерли. За неделю — 1 167 заболевших и 30 умерших.



Группировка «ЛНР» признает 4069 заболевших коронавирусом в ОРЛО (3292 человек выздоровели, 347 — умерли). За неделю — 217 новых случаев COVID-19 и 17 случаев смерти.



Урегулирование конфликта на Донбассе



Обострение на Донбассе. Украина, РФ, Франция, Германия и США в различных форматах в течение недели провели ряд консультаций относительно эскалации на востоке Украины и скопления войск РФ у границ с отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). США и партнеры Украины по Нормандскому формату указывают на дестабилизирующие действия со стороны РФ. Москва называет обвинения беспочвенными, ссылаясь на право перемещать свои войска внутри страны по собственному усмотрению. Кроме этого, Кремль прибегает к агрессивной риторике, в частности, в заявлении о готовности «встать на защиту» жителей Донбасса, получивших российское гражданство. Одновременно с этим, там утверждают, что Киев имитирует военную угрозу и уверяют, что не собираются воевать с Украиной. При этом Москва отказалась участвовать в спецзаседании ОБСЕ, посвященном военному присутствию РФ у границ с Украиной.



НАТО — это единственный путь к завершению войны на Донбассе, заявил президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. В Кремле высказали сомнения относительно возможности урегулирования таким путем и заявили, что активизация боевых действий на Донбассе или вступление Украины в НАТО приведет к разрушению ее как государства.



В Офисе президента заявили, что с момента обострения на Донбассе обращались в Кремль с запросом о переговорах лидеров Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина, однако получили отказ от российской стороны.



Группировка «ДНР» подготовила три варианта обращения к президенту РФ Владимиру Путину, пишет «Зеркало недели», которое ссылается на документы, полученные украинскими спецслужбами. В первом проекте письма содержится просьба оказать военную помощь «ДНР», во втором — принять ОРДО в состав России, в третьем — признать независимость ОРДО и заключить договор о дружбе и сотрудничестве между «ДНР» и РФ. Фотографии писем не прилагаются.



Боевые действия



В течение недели в результате обстрелов со стороны боевиков погибли семь украинских военнослужащих, еще двое получили ранения.



Гибель пятилетнего мальчика в неподконтрольном властям Александровском в Донецкой области. В Киеве заявляют, что беспилотник ВСУ не мог сбросить боеприпас, так как на вооружении ВСУ отсутствуют БПЛА, способные долететь на такое расстояние от линии соприкосновения до поселка. СММ ОБСЕ не смогла установить тип боеприпаса, который стал причиной гибели ребенка. Боевики блокируют работу миссии в районе Александровского, препятствуя пропуску в поселок.



Украина занимает пятое место в мире по количеству пострадавших от мин и взрывоопасных остатков войны среди гражданского населения. Почти два миллиона человек подвергаются опасности по обе стороны линии соприкосновения, сообщили в ООН.



Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов направил в Офис прокурора Международного уголовного суда новое сообщение о нарушениях международного гуманитарного права Россией и подконтрольных ей боевиков. Речь идет об убийствах и ранении украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Донецкий аэропорт на фоне гуманитарных договоренностей.



Права человека



В плену на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находятся 280 граждан Украины, еще 258 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



Задолженность по пенсиям переселенцев и жителей временно оккупированных территорий составляет уже 11 миллиардов гривен, сообщила омбудсвумен Денисова.



Экономика



Запуск Донецкого металлургического завода отсрочен. Причины в группировке «ДНР» не называют. Новым инвестором ДМЗ стал владелец Торгового дома «Горняк» Игорь Андреев. За перезапуск ДМЗ, работа которого была остановлена в 2019 году, бизнес-структуры Андреева освобождены в ОРДО от уплаты «налогов» и счетов за электроэнергию.



Общество



В группировке «ДНР» думают над тем, как организовать массовое голосование на выборах в Госдуму РФ среди жителей отдельных районов Донетчины с российскими паспортами. По словам главы формирования Дениса Пушилина, таких жителей в ОРДО уже порядка 250 тысяч.



Дайджест тв-еженедельников



«Донбасс сегодня»: Россия окружает Украину войсками. Справится ли дипломатия или быть большой войне? // Группировки «ДНР» и «ЛНР» собирают новобранцев. Есть ли шанс отказаться от участия в незаконных формированиях? // Что известно о смерти мальчика в Александровском // Почему в Мариуполе часть горожан протестует против строительства вуза компании Ахметова?



«Донбасс Реалии»: Российская армия на границе с Украиной. Танки и артиллерия РФ, военные полевые лагеря // Какой план у Путина? Как Россия ударит по Украине? Военную технику россияне перебрасывают в Крыму и на Донбассе. Чем ответит украинская армия? // Как выглядит тыл группировки «ДНР»? Жизнь под контролем боевиков. Эксклюзивный репортаж // Российский паспорт не помеха для выборов в Украине? Как гражданин РФ стал нардепом?



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