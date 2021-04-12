Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Главные события Донбасса за неделю

12 апреля 2021, 00:15

Главные события Донбасса за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области без учета оккупированной территории подтверждено 67 295 случаев COVID-19 (49 097 человек выздоровели, а 1419— умерли). За неделю выявлен 5336 случаев заболевания и 110 летальных случаев.

Группировка «ДНР» подтверждает 30 566 случаев заболевания COVID-19 (21 774 человека выздоровели, 2334 — умерли). В течение недели зафиксировано 942 заболевших и 60 летальных случаев.

За все время исследований на Луганщине COVID-19 подтвержден у 19 497 человек, из них 15884 человека выздоровели, 581 — умерли. За неделю — 1 167 заболевших и 30 умерших.

Группировка «ЛНР» признает 4069 заболевших коронавирусом в ОРЛО (3292 человек выздоровели, 347 — умерли). За неделю — 217 новых случаев COVID-19 и 17 случаев смерти.

Урегулирование конфликта на Донбассе

Обострение на Донбассе. Украина, РФ, Франция, Германия и США в различных форматах в течение недели провели ряд консультаций относительно эскалации на востоке Украины и скопления войск РФ у границ с отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). США и партнеры Украины по Нормандскому формату указывают на дестабилизирующие действия со стороны РФ. Москва называет обвинения беспочвенными, ссылаясь на право перемещать свои войска внутри страны по собственному усмотрению. Кроме этого, Кремль прибегает к агрессивной риторике, в частности, в заявлении о готовности «встать на защиту» жителей Донбасса, получивших российское гражданство. Одновременно с этим, там утверждают, что Киев имитирует военную угрозу и уверяют, что не собираются воевать с Украиной. При этом Москва отказалась участвовать в спецзаседании ОБСЕ, посвященном военному присутствию РФ у границ с Украиной.

НАТО — это единственный путь к завершению войны на Донбассе, заявил президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. В Кремле высказали сомнения относительно возможности урегулирования таким путем и заявили, что активизация боевых действий на Донбассе или вступление Украины в НАТО приведет к разрушению ее как государства.

В Офисе президента заявили, что с момента обострения на Донбассе обращались в Кремль с запросом о переговорах лидеров Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина, однако получили отказ от российской стороны.

Группировка «ДНР» подготовила три варианта обращения к президенту РФ Владимиру Путину, пишет «Зеркало недели», которое ссылается на документы, полученные украинскими спецслужбами. В первом проекте письма содержится просьба оказать военную помощь «ДНР», во втором — принять ОРДО в состав России, в третьем — признать независимость ОРДО и заключить договор о дружбе и сотрудничестве между «ДНР» и РФ. Фотографии писем не прилагаются.

Боевые действия

В течение недели в результате обстрелов со стороны боевиков погибли семь украинских военнослужащих, еще двое получили ранения.

Гибель пятилетнего мальчика в неподконтрольном властям Александровском в Донецкой области. В Киеве заявляют, что беспилотник ВСУ не мог сбросить боеприпас, так как на вооружении ВСУ отсутствуют БПЛА, способные долететь на такое расстояние от линии соприкосновения до поселка. СММ ОБСЕ не смогла установить тип боеприпаса, который стал причиной гибели ребенка. Боевики блокируют работу миссии в районе Александровского, препятствуя пропуску в поселок.

Украина занимает пятое место в мире по количеству пострадавших от мин и взрывоопасных остатков войны среди гражданского населения. Почти два миллиона человек подвергаются опасности по обе стороны линии соприкосновения, сообщили в ООН.

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов направил в Офис прокурора Международного уголовного суда новое сообщение о нарушениях международного гуманитарного права Россией и подконтрольных ей боевиков. Речь идет об убийствах и ранении украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Донецкий аэропорт на фоне гуманитарных договоренностей.

Права человека

В плену на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находятся 280 граждан Украины, еще 258 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Задолженность по пенсиям переселенцев и жителей временно оккупированных территорий составляет уже 11 миллиардов гривен, сообщила омбудсвумен Денисова.

Экономика

Запуск Донецкого металлургического завода отсрочен. Причины в группировке «ДНР» не называют. Новым инвестором ДМЗ стал владелец Торгового дома «Горняк» Игорь Андреев. За перезапуск ДМЗ, работа которого была остановлена в 2019 году, бизнес-структуры Андреева освобождены в ОРДО от уплаты «налогов» и счетов за электроэнергию.

Общество

В группировке «ДНР» думают над тем, как организовать массовое голосование на выборах в Госдуму РФ среди жителей отдельных районов Донетчины с российскими паспортами. По словам главы формирования Дениса Пушилина, таких жителей в ОРДО уже порядка 250 тысяч.

Дайджест тв-еженедельников

«Донбасс сегодня»: Россия окружает Украину войсками. Справится ли дипломатия или быть большой войне? // Группировки «ДНР» и «ЛНР» собирают новобранцев. Есть ли шанс отказаться от участия в незаконных формированиях? // Что известно о смерти мальчика в Александровском // Почему в Мариуполе часть горожан протестует против строительства вуза компании Ахметова?

«Донбасс Реалии»: Российская армия на границе с Украиной. Танки и артиллерия РФ, военные полевые лагеря // Какой план у Путина? Как Россия ударит по Украине? Военную технику россияне перебрасывают в Крыму и на Донбассе. Чем ответит украинская армия? // Как выглядит тыл группировки «ДНР»? Жизнь под контролем боевиков. Эксклюзивный репортаж // Российский паспорт не помеха для выборов в Украине? Как гражданин РФ стал нардепом?

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

Еще по теме

Прочее
главное за неделю

СТАТЬИ

Металлургия Донбасса при «Л-ДНР»: нестабильность, долги, забастовки
На металлургических предприятиях часто не хватает сырья, есть перебои с энергоснабжением – это цепочка взаимосвязанных процессов, каждое звено должно исправно работать. Но при «ЛДНР» подобные процессы стали утопией.
11 апреля 2021, 22:00
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:15
Главные события Донбасса за неделю
21:25
Как Пушилин письмо Путину писал, год закрытых КПВВ. Дайджест НД ►
14:53
Нидерландские журналисты опубликовали еще одну прослушку боевиков после крушения МН17
12:35
В больнице Снежного отказались рассказать ОБСЕ о пострадавшем «без разрешения от руководства»
12:02
«ДНР»: За сутки коронавирусом заболели 109 человек, 10 — скончались
10:38
«ЛНР»: Число случаев коронавируса превысило четыре тысячи
09:59
Пожар на Донецком мясокомбинате: Огонь уничтожил кровлю четвертого и пятого этажей
22:35
Россия готовит «большую войну»? Украине стоит волноваться? Разбираемся здесь ►
17:24
В России развернули рекрутинговую кампанию по отправке «добровольцев» на Донбасс – правозащитники
15:38
«ДНР» будет пропускать людей через свой блокпост под Донецком 12 апреля
14:45
«ДНР»: 10 пациентов с ковидом умерли за сутки
09:21
«ЛНР»: За сутки коронавирусом заболели 49 человек
23:54
Гибель ребенка в Александровском: Резников заявил об отсутствии у ВСУ беспилотников, способных долететь туда
22:51
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 апреля
15:21
В «ДНР» обещают отреставрировать композиции в Парке кованых фигур Донецка
все новости
00:15
Главные события Донбасса за неделю
22:20
Мендель: Россия действительно может пойти в наступление, но ситуацию нужно оценивать трезво и не паниковать
21:25
Как Пушилин письмо Путину писал, год закрытых КПВВ. Дайджест НД ►
18:16
В Мариуполе снова митинговали против стройки вуза Ахметова в Горсаду ►
17:40
На Донетчине — более 800 новых случаев коронавируса
17:10
Блинкен: США не оставят без последствий продолжение агрессивных действий России
16:01
В Луганской области выявили еще 72 случая коронавируса
14:53
Нидерландские журналисты опубликовали еще одну прослушку боевиков после крушения МН17
14:03
Кремль заявил о нежелании идти войной на Украину, но собрался «помогать русскоговорящим»
13:34
Зеленский призвал страны не допустить повторения событий Второй мировой войны
12:35
В больнице Снежного отказались рассказать ОБСЕ о пострадавшем «без разрешения от руководства»
12:02
«ДНР»: За сутки коронавирусом заболели 109 человек, 10 — скончались
11:27
Миссия ОБСЕ снова зафиксировала новые мины на территории аэропорта в Донецке
10:38
«ЛНР»: Число случаев коронавируса превысило четыре тысячи
09:59
Пожар на Донецком мясокомбинате: Огонь уничтожил кровлю четвертого и пятого этажей
все новости
ВИДЕО
Как Пушилин письмо Путину писал, год закрытых КПВВ. Дайджест НД ►
11 апреля, 21:25
В Мариуполе снова митинговали против стройки вуза Ахметова в Горсаду ►
11 апреля, 18:16
Нидерландские журналисты опубликовали еще одну прослушку боевиков после крушения МН17
11 апреля, 14:53

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция