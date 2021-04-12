За прошедшие сутки, 11 апреля, в отдельных районах Луганской области зарегистрировали пять летальных случаев вследствие осложнений из-за коронавируса. Об этом заявили в так называемом минздраве группировки «ЛНР».



Таким образом число летальных случаев увеличилось до 352. О новых случаях заболевания не сообщается.



В целом, с начала пандемии, формирование признало 4069 случаев заболевания коронавирусом. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 3303 человек, находятся на лечении 414.



У правительства Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.