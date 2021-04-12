Правоохранители заочно сообщили о подозрении боевику «МГБ ДНР», причастного к пыткам пленных в Донецке в тюрьме «Изоляция». Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



По данным следствия, с 2017 года 28-летний участник незаконного военизированного формирования незаконно лишал свободы и пытал лиц на территории бывшего завода изоляционных материалов.



«Якобы за сотрудничество с правоохранительными органами Украины, правонарушитель, угрожая применением огнестрельного оружия, применял к гражданским лицам физическое насилие, нанося удары ногами и руками по телу, принудительно погружал голову пострадавших в емкость с водой», — говорится в сообщении.



Боевику инкриминируется ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (участие в не предусмотренных законом военизированных формированиях, нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.



Отмечается, что всего заочно сообщено о подозрении в указанных преступлениях 10 злоумышленникам.

Тюрьма «Изоляция» находится на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. Тюрьма отличается от обычного следственного изолятора «ДНР» более суровыми условиями содержания и пытками. Кроме того, такой тюрьмы в системе ОРДО формально не существует, что используют боевики для «внесудебных» задержаний. Вместе с проукраински настроенными жителями там сидят бывшие «военнослужащие ДНР». Также в «Изоляции» практикуют принудительные работы.



В прошлом году министерство иностранных дел Украины начало информационную кампанию для закрытия донецкой тюрьмы «Изоляция».