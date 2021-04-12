За прошедшие сутки, 11 апреля, в Донецкой области выявили 327 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



В течение последних нескольких дней от осложнений скончались 10 человек. Умерли семеро жителей Мариупольской ОТГ, двое Покровской, один Удачненской ОТГ.



Так, 118 новых случаев заболевания выявили в Мариупольской ОТГ, 98 в Краматорской, 32 в Покровской, 25 в Дружковской, 14 в Константиновской, 12 в Марьинской, девять в Добропольской, шесть в Кураховской, четыре в Белозерской, три в Мангушской, по два в Славянской и Александровской ОТГ, по одному в Волновахской и Новодонецкой ОТГ.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории Донетчины подтверждено 67 622 случая заболевания COVID-19. Из них 52 239 человек выздоровели, 1429 — умерли.