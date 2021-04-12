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Стефанчук допустил, что вопрос порядка проведения выборов в ОРДЛО вынесут на референдум

12 апреля 2021, 11:57

Стефанчук допустил, что вопрос порядка проведения выборов в ОРДЛО вынесут на референдум

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук допустил, что вопрос порядка проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет вынесен на всенародный референдум.

Во время выступления на согласительном совете глав фракций и депутатских групп он напомнил, что на прошлой неделе президент Владимир Зеленский подписал закон о референдуме.

При этом вице-спикер подчеркнул, что, учитывая затратность проведения референдума, на него должны выноситься вопросы государственного значения, «а не какие-то мелкие узкополитические вещи».

«В частности, я думаю, такими вопросами на определенных этапах развития Украины могут стать вступление страны в ЕС, вступление в НАТО. И то, соглашаемся ли мы, что выборы на временно оккупированных территориях будут проводиться после возвращения полного контроля над границей», — пояснил Стефанчук.

Вопрос порядка передачи контроля над донбасским участком украинско-российской границы и проведения выборов в ОРДЛО является краеугольным в урегулировании конфликта на Донбассе. Нынешняя редакция Минских соглашений подразумевает полную передачу контроля над границей после выборов. На такой очередности настаивает Москва. В свою очередь Киев с этим не согласен и предлагает Пересмотреть Минские соглашения.

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