В Верховной Раде на рассмотрении находятся несколько законопроектов, которые помогут разблокировать обмен удерживаемыми лицами. Об этом журналистам сообщила председательница комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.



Так, она сообщила, что Рада принимает ряд законов о статусе пленных, а также относительно процессуальной очистки.



«Законопроект №2164 принят в первом чтении. Он разблокирует процедуру получения приговора суда без явки в судебное заседание обвинительной стороны. Эти поможет разблокировать ту ситуацию, которая происходит в процессуальной очистке и это может быть толчком к открытию, в том числе, и обмена пленными», — сказала она журналистам во время общения под стенами Рады, которое транслировал телеканал «Наш».



Кроме этого, есть проект закона, который признает отдельные районы Донецкой и Луганской областей оккупированной территорией.



«Мы там даем определение... что ОРДЛО — это оккупация. Там открытая дискуссия к тому, что оккупация проводится различными способами... Этим законом вводится и понимание управленческой оккупации, когда территория находится под управлением людей, которые получили российское гражданство», — сказала Третьякова.



По ее словам, две недели назад украинская сторона передали обновленные списки людей, пребывание которых просит подтвердить со стороны боевиков.