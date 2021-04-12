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Рада работает над законопроектами, которые помогут разблокировать обмен пленными на Донбассе

12 апреля 2021, 11:56

Рада работает над законопроектами, которые помогут разблокировать обмен пленными на Донбассе

В Верховной Раде на рассмотрении находятся несколько законопроектов, которые помогут разблокировать обмен удерживаемыми лицами. Об этом журналистам сообщила председательница комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Так, она сообщила, что Рада принимает ряд законов о статусе пленных, а также относительно процессуальной очистки.

«Законопроект №2164 принят в первом чтении. Он разблокирует процедуру получения приговора суда без явки в судебное заседание обвинительной стороны. Эти поможет разблокировать ту ситуацию, которая происходит в процессуальной очистке и это может быть толчком к открытию, в том числе, и обмена пленными», — сказала она журналистам во время общения под стенами Рады, которое транслировал телеканал «Наш».

Кроме этого, есть проект закона, который признает отдельные районы Донецкой и Луганской областей оккупированной территорией.

«Мы там даем определение... что ОРДЛО — это оккупация. Там открытая дискуссия к тому, что оккупация проводится различными способами... Этим законом вводится и понимание управленческой оккупации, когда территория находится под управлением людей, которые получили российское гражданство», — сказала Третьякова.

По ее словам, две недели назад украинская сторона передали обновленные списки людей, пребывание которых просит подтвердить со стороны боевиков.

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