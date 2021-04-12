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Женщина, рассказавшая про «распятого мальчика», сожалеет о своих словах и жалуется на плохое отношение в РФ

12 апреля 2021, 13:12

Женщина, рассказавшая про «распятого мальчика», сожалеет о своих словах и жалуется на плохое отношение в РФ

Галина Пышняк, которая в 2014 году рассказала Первому каналу историю о трехлетнем мальчике, якобы распятом украинскими военными в Славянске, дала интервью «Дождю». В нем она призналась, что до сих пор считает историю правдивой.

«Неправда? Пусть будет неправда, я не хочу ничего сейчас говорить и опровергать, каждый имеет право на собственное мнение. У медали есть две стороны — белая и черная. Кто там был, тот знает. Даже соседи, которые со мной там жили, мне сказали: "Ты единственная не побоялась сказать правду"», — сказала Пышняк.

По ее словам, другие не рассказывали о произошедшем из-за страха. 

«Эта история обернулась в худшую сторону для моей семьи. Если бы я знала, что это так негативно повлияет на мою семью, я, как и остальные, сказала бы: "Ничего не вижу, ничего не знаю". Очень травили детей», — сказала женщина.

В 2019 году Пышняк и ее муж получили российское гражданство. Сейчас она работает видеооператором в частном охранном предприятии. Она заявила, что в России к ее семье относятся «очень плохо», когда узнают, что они беженцы.

«Нас не воспринимают даже за людей... если дети где-то поссорились, они сразу говорят: "Вали в свою Украину, вас здесь никто не ждал". Хохлом и бандеровцем называли, драка была в школе из-за этого у старшего сына», — рассказала она.

Также женщина говорит, что после переезда в РФ не общается ни с кем из родственников, оставшихся в Украине, поэтому даже о смерти матери узнала из соцсетей.

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