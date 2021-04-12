Решение о продлении карантинных ограничений в Киеве будет приниматься на заседании комиссии ТЭБ и ЧС в среду, 14 апреля. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем видеообращении.



При этом он заверил, что власти города при принятии соответствующих решений будут опираться на текущую эпидемиологическую ситуацию.

С 5 по 16 апреля в Киеве усилили карантинные ограничения. В городе не работают школы и детские сады, а общественный транспорт доступен только по пропускам, которые могут воспользоваться им при наличии спецпропуска.



Кличко ранее заявлял, что карантинные ограничения могут продлить до 10 мая, если для этого будут необходимые основания.