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Правозащитники фиксируют большие очереди на выезд из ОРДЛО местных жителей и прибытие туда россиян

12 апреля 2021, 13:58

Правозащитники фиксируют большие очереди на выезд из ОРДЛО местных жителей и прибытие туда россиян

На неподконтрольной украинской власти территории Донбасса наблюдается тенденция на выезд местных жителей и прибытие людей из России, в том числе военных. Об этом сообщает общественная организация «Восточная правозащитная группа».

«Оккупационные администрации РФ в ОРДЛО ведут информационную и разъяснительную работу среди местного населения о том, что большая концентрация военных из РФ на территории "республик" связана с предстоящей "военной агрессией" Украины к НВФ "ДНР" и "ЛНР". Данные факты был установлены во время проведения собрания граждан в городе Макеевка (один из районов города), в городах Антрацит и Лутугино», – сообщают правозащитники со ссылкой на свои источники на временно неподконтрольной территории.

Также отмечается, что на продовольственных рынках ОРДЛО начался ажиотаж, люди скупают спички, соль и крупы. Кроме того, часть местных жителей пытается выехать.

«На КПП "Изварино" и "Мариновка" начиная с пятницы по воскресенье наблюдались огромные очереди на выезд из ОРДЛО. По словам некоторых жителей, они выезжают, чтобы пересидеть очередной кризис», – сообщают в «ВПГ».

Кроме того, по словам правозащитников, в некоторых городах фиксируется спрос на аренду квартир, квартиросъемщиками выступают «люди с акцентом РФ». В частности, такая ситуация наблюдается в Алчевске и Луганске, по другим городам информацию уточняют.

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