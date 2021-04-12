На неподконтрольной украинской власти территории Донбасса наблюдается тенденция на выезд местных жителей и прибытие людей из России, в том числе военных. Об этом сообщает общественная организация «Восточная правозащитная группа».



«Оккупационные администрации РФ в ОРДЛО ведут информационную и разъяснительную работу среди местного населения о том, что большая концентрация военных из РФ на территории "республик" связана с предстоящей "военной агрессией" Украины к НВФ "ДНР" и "ЛНР". Данные факты был установлены во время проведения собрания граждан в городе Макеевка (один из районов города), в городах Антрацит и Лутугино», – сообщают правозащитники со ссылкой на свои источники на временно неподконтрольной территории.



Также отмечается, что на продовольственных рынках ОРДЛО начался ажиотаж, люди скупают спички, соль и крупы. Кроме того, часть местных жителей пытается выехать.



«На КПП "Изварино" и "Мариновка" начиная с пятницы по воскресенье наблюдались огромные очереди на выезд из ОРДЛО. По словам некоторых жителей, они выезжают, чтобы пересидеть очередной кризис», – сообщают в «ВПГ».



Кроме того, по словам правозащитников, в некоторых городах фиксируется спрос на аренду квартир, квартиросъемщиками выступают «люди с акцентом РФ». В частности, такая ситуация наблюдается в Алчевске и Луганске, по другим городам информацию уточняют.