Один житель Луганщины умер от коронавируса. За сутки — 43 новых случая

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 43 новых случая заболевания коронавируса. От осложнений умер 73-летний мужчина из города Рубежное. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



30 новых случаев заболевания выявили в Лисичанске, по три в городе Рубежное, Кормянском и Троицком районах, два в Сватовском, по одному в Марковском и Новоайдарском районах.



За все время исследований зафиксировано 19 540 случаев ковида. Из них выздоровели — 15 896 человек (12 за последние сутки), на лечении — 3 062, умерло 582 человека.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 60,1 (при пороговом 60).