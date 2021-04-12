Перенос переговоров Трехсторонней контактной группы из Беларуси в Польшу вряд ли возможен, поскольку на это не согласится Россия. Такое мнение высказал советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире «Радио Свобода».



«Во-первых, это очень отдаленная перспектива. Пока это наступит, может пройти год, два – сейчас рано об этом говорить, разве что чисто теоретически. Во-вторых, Польша, я не думаю, что будет подходящей площадкой для России, потому что российско-польские отношения известны», – сказал Арестович.



Он отметил, что в случае переноса переговоров ТКГ теоретически в качестве новой площадки могут рассматриваться Швеция или Австрия.



«Скорее всего, если это произойдет, то это будет что-то вроде Швеции, возможно, или Австрии – страны, которая не является членом НАТО. Для России это очень чувствительный вопрос, потому что, как они заявляют, они будут подвергаться опасности прослушивания или каких-то разведывательных операций против них», – пояснил советник украинской делегации в ТКГ.



По его словам, для переноса переговоров нужно согласие трех сторон – ОБСЕ, Украины и РФ, поэтому в любом случае будет учитываться мнение России.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе по окончанию карантина из-за Covid-19 могут быть перенесены из Беларуси в Польшу.



Замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак заявил, что Россия не хочет даже обсуждать вопрос переноса заседаний Трехсторонней контактной группы из Минска.



Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей критически высказался по поводу предложения главы украинской делегации в ТКГ о переносе переговоров из Минска.