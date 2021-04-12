В Европейском Союзе надеются, что ухудшившаяся на востоке Украины ситуация по причине движения российских войск вблизи украинской границы не перерастет в конфликт и призывают российские власти выполнить Минские договоренности. Об этом сообщил представитель европейской дипломатической службы Питер Стано, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы призываем российские власти удержаться от любых шагов, которые могут привести к дальнейшему ухудшению ситуации и приложить усилия, чтобы выполнить Минские договоренности», — сказал он.



Стано подчеркнул, что все дипломатические усилия, которые продолжаются сейчас, направлены на предотвращение эскалации.



По его словам, украинский вопрос будет на повестке дня предстоящего заседания министров иностранных дел, которое пройдет в формате видеоконференции в следующий понедельник, 19 апреля.



«ЕС, его государства-члены и институции очень пристально, с серьезной обеспокоенностью следят за ухудшением ситуации в сфере безопасности на восточной Украине, за передвижением российских войск вблизи украинской границы и также в незаконно аннексированном Крыму. ЕС несколько раз призывал посредством Высокого представителя и отдельных лидеров государств-членов снять напряжение, мы подчеркивали, что полное выполнение Минских договоренностей является единственным путем вперед и гарантией политического и мирного разрешения конфликта на востоке Украины», — детализировал дипломат.



Также он отметил, что в ЕС приветствуют «усилия и важные шаги, которые делает Украина и президент Зеленский».

Украина инициировала экстренное заседание Комиссии Украина-НАТО 13 апреля из-за агрессии РФ.