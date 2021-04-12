Пенсионеры-переселенецы, которые зарегистрировались по адресу постоянного места проживания на подконтрольной правительству территории и хотят отказаться от справки внутренне перемещенного лица, пока не имеют такой возможности без риска потерять пенсию. Об этом рассказал юрист общественной организации «Донбасс SOS» Михаил Фоменко в ходе онлайн-консультации.



Он ответил на вопрос, может ли пенсионер, переехавший и получивший постоянную регистрацию на подконтрольной территории, отказаться от статуса ВПЛ, чтобы стать обычным пенсионером.



Фоменко отметил, что в постановлении КМУ №637 от 05.11.2014 года есть нормы, которые регулируют выплату пенсий и социальных пособий внутренне перемещенным лицам, которые отказались от справки ВПЛ.



«Это такая интересная конструкция: ты отказался, но ты все равно остаешься внутренне перемещенным лицом. То есть на данное время органы Пенсионного фонда отказываются без справки ВПЛ выплачивать лицу пенсию», – констатировал юрист.



По его словам, возможно обращение пенсионера в суд для оспаривания такого отказа, но потребуется определенная формулировка требований, а именно: обязать выплачивать пенсию без применения законодательства в отношении внутренне перемещенных лиц.



«Этот вопрос нужно более детально обсуждать при написании конкретного искового заявления», – отметил Михаил Фоменко.



Правозащитник подытожил, что на данное время вопрос решается только в судебном порядке, то есть добровольно Пенсионный фонд не принимает отказ внутренне перемещенных лиц от своего статуса.