Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин собеседовал Остапа Маркевича перед назначением на пост главного тренера «Мариуполя». Об этом сообщил ведущий «ТаТоТаке» Андрей Сенькив.



«Все решения в нынешнем "Мариуполе" принимает Палкин, он — человек номер один в мариупольском клубе. Когда Маркевич приходил в "Мариуполь", то собеседование проходил в отеле "Опера" и отвечал на вопросы Палкина, рядом с которым сидел Вадим Шаблий. Шаблий — это второй человек в "Мариуполе", он идет после Палкина», — сказал он.



По данным Сенькива, окончательное принятие решений в ФК «Мариуполь» в ведении Шаблия и Палкина, а не вице-президента клуба Андрея Санина.



«Скажу даже больше, скаутинг в "Мариуполе" проходит за счет людей, которые работают в "Шахтере". Это абсолютно точно», — заявил Сенькив.



Также в программе отметили, что на встрече присутствовал глава селекционной службы «Шахтера» Жозе Боту.