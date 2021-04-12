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СМИ: Главного тренера «Мариуполя» перед назначением собеседовал гендиректор «Шахтера»

12 апреля 2021, 15:43

СМИ: Главного тренера «Мариуполя» перед назначением собеседовал гендиректор «Шахтера»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин собеседовал Остапа Маркевича перед назначением на пост главного тренера «Мариуполя». Об этом сообщил ведущий «ТаТоТаке» Андрей Сенькив.

«Все решения в нынешнем "Мариуполе" принимает Палкин, он — человек номер один в мариупольском клубе. Когда Маркевич приходил в "Мариуполь", то собеседование проходил в отеле "Опера" и отвечал на вопросы Палкина, рядом с которым сидел Вадим Шаблий. Шаблий — это второй человек в "Мариуполе", он идет после Палкина», — сказал он.

По данным Сенькива, окончательное принятие решений в ФК «Мариуполь» в ведении Шаблия и Палкина, а не вице-президента клуба Андрея Санина.

«Скажу даже больше, скаутинг в "Мариуполе" проходит за счет людей, которые работают в "Шахтере". Это абсолютно точно», — заявил Сенькив.

Также в программе отметили, что на встрече присутствовал глава селекционной службы «Шахтера» Жозе Боту.

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