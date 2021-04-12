В Славянске во время заседания сессии городского совета, которое проходило сегодня, 12 апреля, в зал внесли флаг России. Таким образом местный активист пытался провести флешмоб, приуроченный к 7-й годовщине захвата Славянска в 2014 году, передает «Деловой Славянск».



Мужчина принес и установил в зале два флага – России и Украины. По его словам, он хотел привлечь внимание к продолжающимся военным действиям и призвать к тому, чтобы ситуация 2014 года не повторилась в Славянске в будущем.



Однако спустя несколько минут пришли представители полиции, которые вынесли флаг РФ из сессионного зала.



Полицейские составили на активиста протокол о нарушении. Хоменко, в свою очередь, выдвинул претензии правоохранителям, утверждая, что «забрали его имущество».