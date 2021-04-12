Россия не отведет войска от границы с Украиной до завершения совместных российско-белорусских учений «Запад-2021». Период напряженности может сохраняться до конца сентября. Об этом сказал спикер Трехсторонней контактной группы, советник главы Офиса президента Алексей Арестович, передает «УНН».



На вопрос о том, когда можно ожидать деэскалации ситуации, он отметил: «Не скоро».



«"Запад-2021", совместные российско-белорусские учения, их активная фаза в сентябре. До сентября будет угрожающий период, каждый день. Особенно опасны 9 мая или 24 августа, потому что Путин очень любит символические даты. Не исключено, что они захотят получить "Великую победу", или показать, что никакой независимости у Украины нет, и тому подобное. Но в принципе до октября – "красный" период", – заявил Арестович.

Накануне в Киеве начались активные обсуждения угрозы открытого нападения России на Украину. Возможность такого сценария 1 апреля озвучила разведка Минобороны Украины.



Стягивание российских войск к украинским границам стало темой встречи послов НАТО 1 апреля, а также специального заседания ОБСЕ 10 апреля, на котором страны-участницы хотели получить от России объяснения по ее военной активности вблизи украинской границы, которое РФ проигнорировала.



В Кремле подчеркивают, что Россия имеет право перемещать войска в пределах своей страны по своему усмотрению и это никак не угрожает Украине.