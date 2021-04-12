Бывшего командира одного из отделений батальона специального назначения Национальной гвардии Украины будут судить за похищение и пытки волонтера в 2014 году. Об этом сообщили в пресс-службе Госбюро расследований.



«Установлено, что 28-летний военнослужащий осенью 2014 года, во исполнение незаконного приказа, по предварительному сговору в группе из шести сослуживцев, угрожая огнестрельным оружием, похитил гражданина в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области. В то время этот человек в качестве волонтера помогал с ведением документации в отделе кадров воинской части», — говорится в сообщении.



Сначала связанного мужчину перевезли в Днепропетровскую область и в течение месяца удерживали в холодном помещении туалетной комнаты неработающего детского оздоровительного лагеря, ограничивая в пище и воде. Затем пострадавшего перевезли в заброшенный охотничий домик в село Евгеновка Великоновоселковского района Донецкой области, где продолжали незаконно удерживать еще 2 месяца, до середины декабря 2014 года.



«По данным следствия, мужчину пытали, били, угрожали и запугивали расправой над ним, его родными и знакомыми. Таким образом его заставляли признаться в якобы причастности к утечке в Интернет персональных данных военнослужащих батальона Нацгвардии», — подчеркнули в ГБР.



7 апреля 2021 года бывшему командиру отделения батальона спецназначения Нацгвардии сообщили о подозрении в похищении человека по предварительному сговору группой лиц, которое сопровождалось причинением физических страданий, с применением оружия, осуществляемое в течение длительного времени (ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины); истязании с целью принуждения совершить действия, наказание, запугивание, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УКУ).



Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.



8 апреля 2021 года обвинительный акт с соглашением о признании виновности направлено в Великоновоселковского районного суда Донецкой области. Дело в отношении командира группы военнослужащих Национальной гвардии Украины, по чьему приказу происходили указанные события, сейчас рассматривается в суде.