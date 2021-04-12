С начала текущих суток, 12 апреля, боевики девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Семь обстрелов пришлось на украинские подразделения и два дистанционных минирования минами ПОМ-2.



Вблизи Шум боевики стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, возле поселка Зайцево — из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у населенного пункта Пивденное — из стрелкового оружия.



В районе Песок зафиксирован огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



«Вследствие прицельного обстрела позиций наших подразделений вооруженными формированиями Российской Федерации, один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил огнестрельное пулевое ранение, не совместимое с жизнью», — говорится в сообщении.



О действиях боевиков уведомлены представители ОБСЕ.