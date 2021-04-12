В Мариуполе полицейские задержали местного жителя, который под видом врача обворовывал пациентов в больницах. Предварительно установили семь фактов краж, сообщает пресс-служба Мариупольского районного управления полиции.



Как отмечается, с начала этого года, в полицию стали поступать сообщения о совершении краж на территории больниц.



Полицейские опросили работников, пациентов медучреждений, проработали записи с камер видеонаблюдения. В результате был установлен подозреваемый – местный житель 1966 года рождения, который уже ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи имущества.



По данным правоохранителей, с начала января 2021 года мужчина совершил семь краж в больницах Центрального района Мариуполя. В медицинском халате и маске он заходил в палаты и проверял, нет ли свидетелей, а потом воровал из полочек и сумок кошельки, мобильные телефоны и другие ценные вещи. В основном жертвами этих краж стали пенсионеры.



Краденое подозреваемый сбывал прохожим на улице и на рынке. Полицейские изъяли почти все украденные вещи и вскоре вернут их законным владельцам.



Самого фигуранта задержали и поместили в изолятор временного содержания. По факту краж открыто уголовное производство, преступнику грозит до пяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.