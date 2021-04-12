В Украине завершились лабораторные исследования китайской вакцины CoronaVac производства компании Sinovac Biotech. Сейчас началась доставка препарата в регионы. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



«CoronaVac едет в регионы. Мы завершили все лабораторные исследования и начинаем доставку вакцины по областям», — сообщил он.



Вакцину получат полицейские, маломобильные группы населения, те, кто обеспечивает уход за ними, олимпийцы, паралимпийцы и люди, которые будут принимать участие во внешнем независимом оценивании.



Развозкой вакцины занимается госпредприятие «Медицинские закупки Украины».