Мировое сообщество должно уделить большее внимание провокации руководства РФ и не допустить эскалации агрессии против Украины. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран в ходе телефонного разговора с министром национальной обороны Канады Харджитом Саджаном, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.



Отмечается, что Саджан Канады выразил обеспокоенность последними провокационными действиями руководства РФ в частности, демонстративным перемещением значительного количества военных подразделений вооруженных сил РФ с вооружением и военной техникой в районы в непосредственной близости от государственной границы Украины.



В свою очередь, министр Таран заявил, что Россия игнорирует мирные инициативы Украины в рамках Трехсторонней контактной группы, а на Донбассе продолжают гибнуть украинские защитники.



«В актуальных условиях, что сложились, Украина призывает международное сообщество уделить большее внимание провокации руководства РФ, усилить соответствующее дипломатическое и экономическое давление и не допустить открытой агрессии России против Украины», — заявил он.



Таран также поблагодарил канадского коллегу за помощь в процессе реализации оборонной реформы и развитии сотрудничества Министерства обороны и Вооруженных сил Украины с евроатлантическими институтами международной безопасности.

Наращивание присутствия российских войск на границе прокомментировал президент Зеленский, подчеркнув, что в Украине «всегда готовы к любым провокациям».



Стягивание российских войск к украинским границам стало темой встречи послов НАТО 1 апреля.



В Кремле же подчеркивают, что Россия имеет право перемещать войска в пределах своей страны по своему усмотрению и это никак не угрожает Украине.