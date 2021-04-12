По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 апреля

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области выявили 327 новых случаев заболевания. В течение последних нескольких дней от осложнений скончались 10 человек. С начала пандемии подтверждено 67 622 случая COVID-19: 52 239 человек выздоровели, 1429 — умерли.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 43 новых случая заболевания коронавируса. От осложнений умер олин пациент. Всего — 19 540 случаев ковида: выздоровели 15 896 человек, 582 — умерли.



В отдельных районах Луганщины зарегистрировали 5 летальных случаев вследствие осложнений из-за ковида, заявили в группировке «ЛНР». Всего там признают 4069 случаев заболевания: 3303 человека выздоровели, 352 — умерли.



Политика



Президент Владимир Зеленский не исключает возможность военного вторжения России и заявил, что Украина к этому готова.



Зеленский направил запрос президенту РФ Владимиру Путину на предмет переговоров о необходимости снижения эскалации на Донбассе сразу после гибели четверых украинских военных в результате обстрела под поселком Шумы Донецкой области 26 марта. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.



Украина инициировала заседание в ОБСЕ в связи с увеличением военного присутствия России.



Наращивание войск России у границ Украины стало темой обсуждения госсекретаря США Энтони Блинкен и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.



Боевые действия



Организация по гуманитарному разминированию HALO Trust обнаружила на Донбассе 297 минных полей общей площадью более 26 млн кв. м. При этом за шесть лет было разминировано 8 млн кв. м.



Общество



Правоохранители заочно сообщили о подозрении боевику «МГБ ДНР», причастному к пыткам пленных в тюрьме «Изоляция» в Донецке.



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